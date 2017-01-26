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В полиции официально подтвердили самоубийство мужчины, открывшего стрельбу возле рынка «Киевский»
12:51 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ГУНП Одесской области официально подтвердили, что мопедист, открывший стрельбу возле рынка «Киевский», застрелился на ул. Генерала Бочарова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 января, в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

По информации отдела, 25 января в 16:16 в Таировское отделение полиции поступило сообщение о том, что человек на мопеде стрелял в прохожего. Предварительно было установлено, что неизвестный на мопеде намеревался заехать на территорию рынка «Киевский», за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание совершил выстрел в его сторону и поехал в сторону улицы Глушко.

Пострадавший 62-летний одессит был доставлен «скорой помощью» в реанимационное отделение одного из медицинских учреждений и прооперирован. У мужчины диагностированы огнестрельное ранение шеи, левого плеча и закрытый перелом левой плечевой кости.

На поиски злоумышленника на мопеде был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции. Введен в действие оперативный план «Сирена».

Патрулируя территорию Одессы в Суворовском районе патрульные полицейские заметили вероятного злоумышленника, который двигался на мопеде. На требование остановиться водитель не отреагировал. Он увеличил скорость и пытался скрыться от патрульных, которые начали его преследовать. Проехав несколько кварталов, человек свернул на улицу Генерала Бочарова, где, не останавливаясь, снял шлем и выстрелил себе в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В ходе проведения спецоперации по задержанию злоумышленника никто из правоохранителей не пострадал.

При осмотре с места происшествия правоохранители изъяли оружие. Изъятое направлено на экспертизу.

Личность погибшего установлена.

Сведения по факту смерти мужчины внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»). Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление его причастности к стрельбе в Киевском районе Одессы.

Расследование продолжается и устанавливается мотив совершения данного преступления.

По данным одесских СМИ, возможно, выстрелы в мужчину возле рынка были попыткой заказного убийства.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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