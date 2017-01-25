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Прокуроры провели внеплановую проверку в Южной исправительной колонии
15:49 / 25.01.2017
ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый зампрокурора Одесской области Александр Саулко и начальник профильного отдела прокуратуры Владимир Коломиец провели внеплановую проверку условий содержания осужденных в Южной исправительной колонии №51, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, в рамках надзора за соблюдением прав заключенных, 24 января, первый зампрокурора области Александр Саулко и начальник профильного отдела прокуратуры проверили условий содержания лиц в Южной исправительной колонии №51.
В ходе проверки прокуроры выявили ряд нарушений требований уголовно-исполнительного законодательства.
Установлены нарушения права осужденных на соответствующие условия содержания, здравоохранение и материально-бытовое обеспечение. Осужденные, на которых наложены дисциплинарные взыскания, содержатся в нечеловеческих условиях — в полуподвальных помещениях без естественного освещения.
Крайне неудовлетворительным является уровень организации оказания медицинской помощи осужденным, большинство помещений медчасти вообще не приспособлены для этого.
Кроме того заключенные лишены возможности покупать продукты питания и предметы первой необходимости из-за отсутствия надлежащего ассортимента в магазине.
«По результатам проверки прокуратурой будут приняты меры реагирования с целью устранения нарушенных прав указанных лиц и привлечения виновных к ответственности», — заявили в пресс-службе.
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Сергей Гриневецкий
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