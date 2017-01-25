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Авиация Одесской эскадрильи Госпогранслужбы в 2016 году выполнила 47 заданий по охране госграницы
12:32 / 25.01.2017
ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Самолёты авиационной эскадрильи Южного РУ в течение 2016 года выполнили 47 заданий по охране государственной границы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщил в ходе пресс-конференции вр. и. о. начальника сектора взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Александр Яковенко.
По его данным, на протяжении 2016 года самолёты и вертолёты Одесской авиационной эскадрильи Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины выполнили 47 заданий по охране государственной границы. В частности, пограничная авиация патрулировали места добычи газа, янтаря и контролировала надводную обстановку в охраняемой территории.
Было осмотрено 5 тыс. 775 кв. км границы, 17 тыс. 980 кв. км территориального моря, опознано более 250 надводных целей, обнаружено 2 нарушителя режима плавания.
Лётчики эскадрильи приняли участие в международных учениях «Си Бриз».
Постоянно обследовались с воздуха районы незаконной добычи природного газа на Одесчине и Голицынском газоконденсатном месторождении.
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Сергей Гриневецкий
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