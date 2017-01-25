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Полицейские обнаружили у 17-летнего одессита около 500 патронов
11:48 / 25.01.2017
ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители обнаружили у несовершеннолетнего большое количество патронов калибра 7,62 мм, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 января, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, работники Портофранковского отделения полиции Приморского отдела полиции в г. Одессе в ходе оперативно-профилактической отработки территории обслуживания заметили подозрительного гражданина, у которого во время поверхностного осмотра было обнаружено 10 патронов калибра 7,62 мм, а также телескопический предмет травматического действия.
Владельцем запрещенных предметов оказался 17-летний житель Одесской области.
Во время санкционированного обыска по месту жительства молодого человека были обнаружены патроны калибра 7,62 мм в количестве 424 шт.
В своих объяснениях парень пояснил, что указанные патроны он нашел и решил оставить себе.
Обнаруженные патроны изъяты и направлены на экспертизу.
По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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Сергей Гриневецкий
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