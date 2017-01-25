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11 миллионов человек пропущено в 2016 году через южный участок госграницы Украины
10:06 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На сухопутном, морском и воздушном участках южной границы Украины в течение 2016 года было пропущено 11 млн. человек и 2 млн. транспортных средств, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом в ходе пресс-конференции 24 января сообщил вр. и. о. начальника сектора взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Александр Яковенко.

По его данным, через пункты пропуска на всех участках ЮРУ в течение года было оформлено должным образом и пропущено 11 млн. человек и 2 млн. транспортных средств.

Однако, не все желающие смогли преодолеть государственный рубеж — на границе было задержано 1 тыс. 614 нелегалов и отказано в пропуске 1 тысяче потенциальных мигрантов.

Сумма наложенных штрафов за админарушения составила 4,5 млн. грн.

Выявлено и изъято 131 ед. оружия, 2 тыс. 426 боеприпасов, около 82 кг наркотических веществ, 4,5 кг взрывчатки, 179 автомобилей — угнанных или перемещаемых через границу с нарушениями.

Стоимость выявленных незаконно перемещаемых грузов составила более полумиллиона гривен.

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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
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