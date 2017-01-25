4 канала торговли людьми и 1 канал нелегальной миграции ликвидировали в 2016 году пограничники Южного РУ

09:39 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2016 году военнослужащими Южного РУ Госпогранслужбы на морских и воздушных пунктах пропуска было ликвидировано 4 канала торговли людьми и 1 канал нелегальной миграции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 24 января вр. и. о. начальника сектора взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Александр Яковенко.

По его данным, в 2016 году военнослужащими Южного РУ ГПСУ на морских и воздушных пунктах пропуска было ликвидировано 4 канала торговли людьми и 1 канал нелегальной миграции, задержано трое организаторов поставки и трое наркокурьеров с кокаином, остановлен ряд схем незаконного передвижения товаров на сумму 80 млн. грн.

Среди резонансных задержаний — обнаружение 17 похищенных в европейском музее картин эпохи Ренессанса, а также выявление в Одессе лаборатории по изготовлению амфетамина.

Также благодаря оперативной информации пограничников Одесского погранотряда было выявлено и задержано 157 кг кокаина в порту Роттердам (Нидерланды).