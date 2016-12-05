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Передано в суд дело одного из создателей фейкового интернет-магазина, обманувшего граждан на миллион гривен
16:54 / 24.01.2017
ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов преступной группы, создавшей фиктивный интернет-магазин, с помощью которого мошенники присвоить около миллиона гривен средств доверчивых граждан, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №3 (Приморский район) направила в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов преступной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством.
Указанный мужчина полгода скрывался от следствия, но благодаря принятым мерам его разоблачили правоохранители.
Как сообщалось ранее, три человека создали и обеспечивали функционирование интернет-магазина «in-enter.com.ua» — копии известного на территории другого государства web-магазина бытовой техники. Цены на сайте были значительно ниже рыночных.
На сайте размещалась ложная информация о продаже бытовой техники, мобильных телефонов и аксессуаров. Заказанный товар покупатели оплачивали путём денежных переводов, однако техника заказчикам не поступала.
От таких мошеннических действий пострадало около 70 граждан, а ущерб составил почти 1 млн. грн.
Обвинительный акт в отношении двух других соучастников уже слушается в суде.
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Сергей Гриневецкий
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