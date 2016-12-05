Пограничники Юга Украины в 2016 году 148 раз отказывались от предложенных взяток

15:21 / 24.01.2017

ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение 2016 года пограничники Южного регионального управления Госпогранслужбы в 148 случаях инспекторы отказывались от получения неправомерной выгоды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом сообщил сегодня, 24 января, в ходе пресс-конференции вр. и. о. начальника сектора взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Александр Яковенко.

По его данным, в 2016 году в 148 случаях инспекторы отказывались от получения неправомерной выгоды, что в 3,5 раза больше, чем за прошлый год.

Кроме того, в результате внедрённых методов борьбы с коррупцией во внутренней структуре погранотряда Юга Украины в несколько раз уменьшилось количество коррупционных действий и совершённых преступлений.

За коррупционные деяния было уволено 145 человек, среди них 12 офицеров, два руководителя органов охраны границы. Ещё 11 военнослужащих понижено в должности, в т.ч. 3 офицера.

Переведено 28 начальников отделов Госпогранслужбы.