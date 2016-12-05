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Пограничники Юга Украины в 2016 году 148 раз отказывались от предложенных взяток
15:21 / 24.01.2017
ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение 2016 года пограничники Южного регионального управления Госпогранслужбы в 148 случаях инспекторы отказывались от получения неправомерной выгоды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом сообщил сегодня, 24 января, в ходе пресс-конференции вр. и. о. начальника сектора взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Александр Яковенко.
По его данным, в 2016 году в 148 случаях инспекторы отказывались от получения неправомерной выгоды, что в 3,5 раза больше, чем за прошлый год.
Кроме того, в результате внедрённых методов борьбы с коррупцией во внутренней структуре погранотряда Юга Украины в несколько раз уменьшилось количество коррупционных действий и совершённых преступлений.
За коррупционные деяния было уволено 145 человек, среди них 12 офицеров, два руководителя органов охраны границы. Ещё 11 военнослужащих понижено в должности, в т.ч. 3 офицера.
Переведено 28 начальников отделов Госпогранслужбы.
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Сергей Гриневецкий
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