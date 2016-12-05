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Пограничники Южного регионального управления подвели итоги 2016 года
14:06 / 24.01.2017
ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пограничники Южного регионального управления Госпогранслужбы (ГПСУ) констатировали, что на протяжении 2016 года была полностью обеспечена надёжная охрана находящегося в их ведении участка государственной границы, морского и воздушного пространства Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом заявил сегодня, 24 января, в ходе пресс-конференции вр. и. о. начальника сектора взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Александр Яковенко.
По информации А. Яковенко, в течение 2016 года пограничники Южного регионального управления повысили показатели по обнаружению оружия, боеприпасов и наркотиков.
Персоналом Одесского погранотряда было пропущено через государственную границу Украины более 1 млн. человек и более 63 тысяч транспортных средств.
Во время проведения приграничного контроля сотрудниками погранотряда было задержано 400 незаконных мигрантов.
Выявлено 60 человек с поддельными паспортами, 1,4 тыс. — с недействительными.
Также на участке Южного управления внедрялись новые технические средства и наработки. В частности, по данным руководителя сектора, эффективное использование беспилотных летательных аппаратов при охране вверенного участка государственной границы позволило задержать 22 нарушителя.
Ещё 258 нарушений закона было выявлено с помощью оптико-электронного наблюдения.
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Сергей Гриневецкий
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