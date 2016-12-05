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80 человек задержано в 2016 году на южном участке госграницы по базе данных «Интерпола»
14:39 / 24.01.2017

ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пунктах пропуска Южного регионального управления Госпогранслужбы в 2016 году по базе данных «Интерпола» было идентифицировано 700 лиц, задержано 80 человек, обнаружено и изъято 18 украденных автомобилей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом сообщил сегодня, 24 января, в ходе пресс-конференции вр. и. о. начальника сектора взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Александр Яковенко.

По данным А. Яковенко, в рамках противодействия террористической деятельности служащие погранотряда Южного РУ ГПСУ в 2016 году выявили 4 человек, причастных к конфликтам на Донбассе, и более 250 граждан, которые нарушили порядок пребывания на временно оккупированных территориях Украины.

В пунктах пропуска на центральном участке Южного РУ была установлена база данных «Интерпол», благодаря чему на границе было идентифицировано 700 лиц, задержано 80 человек, обнаружено и изъято 18 украденных автомобилей.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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