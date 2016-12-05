|
русская версия | english version
|
|
80 человек задержано в 2016 году на южном участке госграницы по базе данных «Интерпола»
14:39 / 24.01.2017
ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пунктах пропуска Южного регионального управления Госпогранслужбы в 2016 году по базе данных «Интерпола» было идентифицировано 700 лиц, задержано 80 человек, обнаружено и изъято 18 украденных автомобилей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом сообщил сегодня, 24 января, в ходе пресс-конференции вр. и. о. начальника сектора взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Александр Яковенко.
По данным А. Яковенко, в рамках противодействия террористической деятельности служащие погранотряда Южного РУ ГПСУ в 2016 году выявили 4 человек, причастных к конфликтам на Донбассе, и более 250 граждан, которые нарушили порядок пребывания на временно оккупированных территориях Украины.
В пунктах пропуска на центральном участке Южного РУ была установлена база данных «Интерпол», благодаря чему на границе было идентифицировано 700 лиц, задержано 80 человек, обнаружено и изъято 18 украденных автомобилей.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
11:57 25.01.2017
11:48 25.01.2017
11:35 25.01.2017
10:44 25.01.2017
10:06 25.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»