Полиция области задержала очередную партию древесины, подготовленную к незаконному экспорту

13:43 / 24.01.2017

ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция области задержала очередную партию древесины стоимостью более 1 млн. грн., подготовленную к незаконному вывозу за пределы Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 января, в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По информации отдела, в результате обысков, проведенных сотрудниками Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ НПУ, было изъято более 1,3 тыс. кубических метров лесопродукции, экспорт которой запрещен, на общую сумму более 1 млн. грн.

Оперативники установили, что 19 железнодорожных вагонов с лесопродукцией находятся на станции «Кучурган» регионального филиала «Одесской железной дороги».

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины работники УЗЭ совместно со следственным управлением ГУНП в Одесской области, работниками Одесской таможни ГФС, представителями Одесского областного управления лесного и охотничьего хозяйства провели санкционированные обыски, в ходе которых установлено, что в данных вагонах находится от 30% продукции деловой древесины, которая должна поступить на адрес предприятия нерезидента в Румынию под видом «топливной».

Также было установлено, что руководители частного предприятия вступили в преступный сговор с должностными лицами лесных хозяйств, и те, злоупотребляя служебным положением, осуществили незаконную вырубку леса, который в дальнейшем пытались экспортировать на основании товаросопроводительных документов с заведомо ложными сведениями.

«Согласно ст. 2-1 Закона Украины «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов», вывоз указанной лесопродукции за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта запрещен. В результате проведенной спецоперации изъято 1 тыс. 330 кубометров лесной продукции на общую сумму более 1 миллиона гривен», — рассказал начальник Управления защиты экономики в Одесской области Алексей Семенцов.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятую продукцию.

В соответствии с законодательством, санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Досудебное следствие продолжается.