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Эксперты ЕС обучат одесских полицейских новым технологиям обеспечения общественного порядка на массовых мероприятиях
12:54 / 24.01.2017
ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Эксперты Консультативного миссии ЕС и чешской полиции начали 4-дневный тренинг для сотрудников Национальной полиции Украины в Одессе по внедрению инструмента переговоров в обеспечении общественного порядка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 января, в департаменте общественных связей миссии ЕС.
Как отмечают в департаменте, введение инструмента переговоров создаст «партнерские отношения» между полицией и общественностью Одессы. Метод применения переговоров при охране правопорядка был разработан более десяти лет назад в Германии и Швеции, и сейчас широко применяется в странах ЕС.
Этот метод является эффективным средством уменьшения потенциального насилия во время большого скопления людей, например, во время демонстраций или футбольных матчей. Обучение в Одессе будет сосредоточено на организации работы Анти-конфликтной команды внутри полиции, изучении психологии толпы и тематических исследованиях по методам управления толпой.
Идея, лежащая в основе метода, базируется на том, что в демократическом обществе роль полиции заключается в защите прав граждан на свободное собрание. Сотрудники полиции патрулируют небольшие группы в толпе и для лучшей видимости одеты в желтые жилеты вместо обычной формы. Они поддерживают контакт с людьми, объясняя права и обязанности участников массового мероприятия. Устанавливая диалог с гражданами во время больших собраний, сотрудники полиции значительно уменьшают риск эскалации насилия и предотвращают конфронтацию.
«В интересах всех участников процесса — создать успешный диалог между полицией и гражданами. Именно такой диалог углубляет общественное доверие к полиции и напоминает людям о том, что полиция существует именно для защиты граждан и их прав. Если полиции удается установить доверительные отношения с гражданами, то организаторы мероприятий или демонстраций сами готовы сотрудничать в выявлении потенциальных источников насилия. Налаживание партнерских отношений с общественностью — основная задача полиции в демократических обществах», — рассказал председатель операционного департамента КМЕС Удо Меллер.
В департаменте также пояснили, что метод применения переговоров при охране правопорядка не нивелирует традиционных методов управления толпой. Если насилие все же случается, то сотрудники полиции реагируют на него мгновенно. Метод диалога с толпой базируется на предположении, что наиболее эффективным способом предотвращения насилия является построение доверительных отношений с общественностью, а вот использование более жестких методов допустимо только в случае крайней необходимости.
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Сергей Гриневецкий
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