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Одессита будут заочно судить за участие в деятельности «ЛНР» и её освещение в интернете
10:41 / 24.01.2017

ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одессита, подозреваемого в участии в террористической организации «ЛНР» и положительном освещении этой деятельности в сети интернет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины в отношении гражданина, подозреваемого в участии в террористической группе.

В ходе специального (заочного) досудебного расследования установлено, что 25-летний подозреваемый в декабре 2014 года выехал из Одессы в Луганскую область, где вступил в незаконные вооруженные формирования террористической организации «ЛНР».

На обвиняемого возлагалось ведение вооруженного сопротивления правоохранителям и военнослужащим Вооруженных Сил Украины, участие в захвате населенных пунктов и стратегических объектов, строительство и укрепление блок-постов и тому подобное. Кроме того, подозреваемый освещал в положительном ракурсе деятельность «ЛНР» в сети интернет.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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