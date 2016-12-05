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Одессита будут заочно судить за участие в деятельности «ЛНР» и её освещение в интернете
10:41 / 24.01.2017
ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одессита, подозреваемого в участии в террористической организации «ЛНР» и положительном освещении этой деятельности в сети интернет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины в отношении гражданина, подозреваемого в участии в террористической группе.
В ходе специального (заочного) досудебного расследования установлено, что 25-летний подозреваемый в декабре 2014 года выехал из Одессы в Луганскую область, где вступил в незаконные вооруженные формирования террористической организации «ЛНР».
На обвиняемого возлагалось ведение вооруженного сопротивления правоохранителям и военнослужащим Вооруженных Сил Украины, участие в захвате населенных пунктов и стратегических объектов, строительство и укрепление блок-постов и тому подобное. Кроме того, подозреваемый освещал в положительном ракурсе деятельность «ЛНР» в сети интернет.
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Сергей Гриневецкий
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