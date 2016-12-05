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Передано в суд дело офицера, который привёз в Одессу арсенал боеприпасов из зоны АТО
09:17 / 24.01.2017
ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении офицера, который незаконно привёз в Одессу из зоны АТО большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ, а также присвоил подствольный гранатомет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 января, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
По сообщению пресс-службы, военной прокуратурой Одесского гарнизона завершено досудебное расследование и направлен в Коминтерновский районный суд Одесской области обвинительный акт в отношении помощника начальника штаба — начальника разведки батальона воинской части.
Следствием установлено, что указанный офицер, находясь в районе проведения антитеррористической операции вблизи с. Казак в Луганской области, в период с ноября 2015 г. по октябрь 2016 г. без предусмотренного законом разрешения незаконно приобрел и транспортировал на служебном и личном автотранспорте в большом количестве боеприпасы и взрывчатые вещества к месту своего проживания в Одессу. В частности, в арсенале злоумышленника правоохранителями найдены патроны различного калибра, запалы, осколочные гранаты, тротиловые шашки и другие взрывчатые вещества.
Кроме того, указанное лицо из корыстных побуждений, путем злоупотребления служебным положением, находясь на территории одной из воинских частей присвоил принадлежащее части оружие, в частности, подствольный гранатомет.
19 января офицеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ) УК Украины.
Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
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Сергей Гриневецкий
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