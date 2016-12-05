Одесские полицейские задержали подозреваемого в убийстве трёх человек

12:44 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве трёх человек на улице Паустовского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 января, в Суворовском отделе полиции г. Одессы.

По информации отдела, в 02:15 в полицию позвонил житель одного из домов на улице Паустовского и сообщил, что в подъезде громко кричит окровавленный юноша, за которым гонится какой-то мужчина.

По указанному адресу немедленно прибыл экипаж патрульной полиции, несший службу неподалеку. На лестнице правоохранители обнаружили следы крови, а на четвертом этаже — тело парня с многочисленными колото-резаными ранами шеи.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Суворовского отдела полиции.

Следы, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории, привели правоохранителей к соседнему дому. Там в полуподвальном помещении они нашли еще два трупа с признаками насильственной смерти.

В ходе первоочередных оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности погибших. Ими оказались 16-летний одессит, его 21-летняя сестра и их знакомый в возрасте около сорока лет. Все трое жили в том же полуподвальном помещении, где были найдены тела. Кроме них, по указанному адресу также проживала мать молодых людей и ее сожитель. На момент трагедии женщина находилась за пределами города.

Опросив жителей дома, полицейские установили, что мужчина, гнавшийся за парнем, является сожителем его матери. Вскоре по полученным приметам патрульные нашли подозреваемого на улице Махачкалинской. Его доставили в Суворовский отдел полиции.

Задержанный признался в содеянном. По его словам, конфликт возник из-за алкоголя — придя домой, он увидел, что остальные жильцы полуподвала распивают спиртное. Это его возмутило, начался скандал, в ходе которого он схватился за нож. Первым от рук злоумышленника погиб самый старший из пострадавших. Затем удар в шею получил сын сожительницы. Пока злоумышленник расправлялся с его сестрой, раненому юноше удалось выскочить на улицу и позвать на помощь. Однако до приезда полиции он не дожил.

Лишив жизни трех человек, подозреваемый переоделся и ушел из дома. По дороге он избавился от ножа и своей одежды со следами крови. В настоящее время правоохранители изъяли часть вещественных доказательств и принимают меры по установлению места нахождения остальных.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.