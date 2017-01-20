Жители Килии нашли на улице брошенную коляску с двухлетним ребёнком

17:18 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Килие прохожие нашли 2-летнюю девочку в брошенной на улице детской коляске, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в Измаильском отделе полиции в Одесской области.

По информации отдела, в полпятого утра в дежурную часть Килийского отделения полиции поступило сообщение о том, что в г. Килия на улице Суворова на краю дороги в детской коляске лежит маленький ребенок.

Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия. В коляске они обнаружили девочку, которая была передана в детский дом на время установления ее родителей и всех обстоятельств происшествия.

В считанные часы работники полиции установили мать девочки. 26-летняя женщина пояснила, что вечером она вместе со своим 25-летним сожителем и 2-леnней дочерью пошли в гости к родственникам, где употребляли спиртные напитки. Около полуночи втроем они отправились домой. По дороге надо было зайти к ее матери, у которой оставался маленький сын, чтобы забрать его домой. Чтобы не терять времени, женщина отправила сожителя с дочкой домой, пообещав, что они с сыном их догонят. В дальнейшем женщина не захотела будить малыша и осталась спать с сыном в доме у бабушки.

Утром следующего дня женщина позвонила сожителю и спросила, как там двухлетняя дочь. На что он ответил, что дочери нет дома. Объяснить, где коляска с ребенком, мужчина не смог.

«По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок», — рассказал начальник Килийского отделения Измаильской отдела полиции майор Юрий Мелованов.

По его словам, при осмотре медиками у девочки был обнаружен педикулез. Ребенок на время помещен в Килийский детский дом. Устанавливаются условия проживания детей в этой семье. При сборе полной информации в отношении родителей будет принято решение в установленном законом порядке.