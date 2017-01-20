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Прокуратура оспорит решение райсуда о мере пресечения «федосеевскому поджигателю»
15:49 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение районного суда об избрании домашнего ареста подозреваемому в поджоге женщины и детей в селе Федосеевка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Котовская местная прокуратура готовит материалы для апелляционного обжалования решения Окнянского райсуда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста мужчине, подозреваемому в поджоге своей семьи.

В понедельник, 23 января, указанное ходатайство будет внесено в апелляционный суд.

«Прокуратура стоит на позиции взятия подозреваемого под стражу, учитывая опасность способа совершения преступления, состояние опьянения лица и совершение преступных действий в отношении двух малолетних людей», — подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что, по данным следствия, ночью 13 января нетрезвый мужчина начал ссору с женой, облил бензином одну из комнат своего дома и поджег. В результате женщина и двое маленьких детей получили значительные ожоги — сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», полиция после переквалификации дела со ст. 128 УК Украины на ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (законченное покушение на совершение умышленного убийства более двух лиц, малолетних детей, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) обратилась в Окнянский районный суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд назначил ему содержание под домашним арестом.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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