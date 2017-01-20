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Правоохранители области утилизировали 500 литров опасного алкоголя
11:38 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках досудебного расследования правоохранители Одесской области утилизировали 500 литров опасного для жизни и здоровья людей алкоголя, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам умышленного введения в оборот опасной продукции (ст. 227 УК Украины).

В ходе расследования правоохранители обнаружили контрафактную водочную и винную продукцию, подделанную под известные мировые бренды.

Выводы экспертов показали, что указанные напитки изготовлены из недоброкачественного сырья и могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ НП Украины на основании решения суда осуществили утилизацию более 1 тыс. бутылок (500 л) непригодной к употреблению контрафактной алкогольной продукции.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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