|
русская версия | english version
|
|
Правоохранители области утилизировали 500 литров опасного алкоголя
11:38 / 20.01.2017
ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках досудебного расследования правоохранители Одесской области утилизировали 500 литров опасного для жизни и здоровья людей алкоголя, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам умышленного введения в оборот опасной продукции (ст. 227 УК Украины).
В ходе расследования правоохранители обнаружили контрафактную водочную и винную продукцию, подделанную под известные мировые бренды.
Выводы экспертов показали, что указанные напитки изготовлены из недоброкачественного сырья и могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей.
Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ НП Украины на основании решения суда осуществили утилизацию более 1 тыс. бутылок (500 л) непригодной к употреблению контрафактной алкогольной продукции.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
17:56 20.01.2017
17:41 20.01.2017
17:18 20.01.2017
16:53 20.01.2017
16:44 20.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»