Глава облсовета наградил правоохранителей, задержавших убийцу женщины и 2-летней девочки

13:47 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский наградил правоохранителей, которые приняли непосредственное участие в задержании подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Овидиополя и её двухлетнего ребёнка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, сегодня председатель облсовета наградил работников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии, а также егеря Украинского общества охотников и рыболовов Овидиопольского района, которые приняли непосредственное участие в задержании подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Овидиополя и ее двухлетней дочери накануне новогодних праздников.

«В первую очередь это награда не от областного совета, а от всей Одесской области. Ведь вы вернули жителям уверенность в безопасности, в том, что они находятся под надежной охраной. Именно Национальная полиция и Национальная гвардия являются тем щитом между преступностью и гражданами, на который все мы так рассчитываем. Такие достойные поступки и в дальнейшем будут поощряться областным советом», — отметил А. Урбанский.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, особые заслуги в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, весомый личный вклад в защиту прав и свобод граждан и за оперативное раскрытие резонансных убийств ценные подарки — наручные часы Одесского областного совета получили: старший оперуполномоченный сектора криминальной полиции Овидиопольского отдела Дмитрий Атрошин; стрелки патрульной роты воинской части 3012 Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины Александр Болог и Виталий Джуряк; командир второй патрульной роты первого патрульного батальона воинской части 3012 Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины Виталий Брайко; внештатный егерь Украинского общества охотников и рыболовов Овидиопольского района Александр Будиленко; участковый офицер полиции сектора превенции Овидиопольского отдела полиции Ярослав Тепличук; следователь следственного отделения Овидиопольского отдела полиции Николай Чубок.