Сельский голова в Овидиопольском районе уличён в получении 300 долларов взятки

10:04 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура сообщила сельскому голове из Овидиопольского района о подозрении в получении 300 долларов США взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Главного управления Нацполиции области разоблачили «на горячем» во время получения неправомерной выгоды председателя одного из сельских советов в Овидиопольском районе.

В среду, 18 января, прокуратура сообщила указанному должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Установлено, что руководитель органа местного самоуправления требовал и получил 300 долларов США взятки от предпринимателя за согласование и подписание договора аренды нежилого помещения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Направлено ходатайство об избрании указанному лицу меры пресечения.

В тот же день следователи прокуратуры области направили в Киевский райсуд Одессы обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов Управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в г. Одесса по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что в сентябре 2016 чиновник требовал и получил 10 тыс. грн. взятки от представителя предприятия за получение положительных заключений по отбору проб воды из скважины для дальнейшего ввода ее в эксплуатацию.

По ходатайству прокуратуры должностное лицо отстранено от занимаемой должности.