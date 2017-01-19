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Сельский голова в Овидиопольском районе уличён в получении 300 долларов взятки
10:04 / 19.01.2017
ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура сообщила сельскому голове из Овидиопольского района о подозрении в получении 300 долларов США взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками Главного управления Нацполиции области разоблачили «на горячем» во время получения неправомерной выгоды председателя одного из сельских советов в Овидиопольском районе.
В среду, 18 января, прокуратура сообщила указанному должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Установлено, что руководитель органа местного самоуправления требовал и получил 300 долларов США взятки от предпринимателя за согласование и подписание договора аренды нежилого помещения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Направлено ходатайство об избрании указанному лицу меры пресечения.
В тот же день следователи прокуратуры области направили в Киевский райсуд Одессы обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов Управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в г. Одесса по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
В ходе следствия установлено, что в сентябре 2016 чиновник требовал и получил 10 тыс. грн. взятки от представителя предприятия за получение положительных заключений по отбору проб воды из скважины для дальнейшего ввода ее в эксплуатацию.
По ходатайству прокуратуры должностное лицо отстранено от занимаемой должности.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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