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Правоохранители установили личность «телефонного хулигана», сообщившего о минировании жилого дома
17:58 / 18.01.2017
ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители установили личность человека, который передал ложное сообщение о минировании жилого дома, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.
По информации отдела, в дежурную часть Портофранковского отделения полиции поступило сообщение о том, что на улице Композитора Нищинского заминирован жилой дом.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба, государственная служба по чрезвычайным ситуациям и кинологи с собаками.
При обследовании одиннадцатиэтажного жилого дома и прилегающей к нему территории, взрывных устройств обнаружено не было. Из дома были эвакуированы около 100 человек.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Портофранковского отделения полиции установили и задержали нарушителя.
Им оказался 28-летний гражданин одного из соседних государств, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязни к своей подруге сообщил о минировании здания.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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Сергей Гриневецкий
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