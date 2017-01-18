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Задержаны двое граждан, которые пригнали экскаватор на понтоне для воровства кабеля со дна лимана
13:14 / 18.01.2017
ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пограничники задержали двух граждан Украины, которые проводили незаконный демонтаж кабеля со дна Днестровского лимана, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в секторе по вопросам взаимодействия с средствами массовой информации Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
По информации сектора, вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда, оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления, отдела внутренней безопасности совместно с СБУ и военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона зафиксировали факт противоправной деятельности в акватории Днестровского лимана.
Двое граждан Украины недалеко от берега в районе морского торгового порта «Белгород-Днестровский», используя экскаватор на базе понтона, осуществляли незаконный демонтаж кабеля, проходящего по дну лимана.
При выяснении обстоятельств было установлено, что указанные граждане в прошлом месяце уже задерживались пограничниками за нарушение правил пограничного режима, когда пытались незаконно демонтировать кабель электропитания в районе с. Маяки.
Сейчас правоохранительными органами проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
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Сергей Гриневецкий
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