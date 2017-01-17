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Одесские правоохранители со стрельбой задержали преступника, повторившего побег Котовского
15:41 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители со стрельбой задержали преступника, который ранее, как некогда Григорий Котовский, сбежал прямо из зала суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 января, в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По сообщению отдела, сегодня в 8:30 в на ул. Проценко в Суворовском районе г. Одессы в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

12 декабря обвиняемый совершил побег из зала суда в г. Киев.

Во время задержания преступник пытался скрыться на автомобиле, и оперативникам Управления уголовного розыска области пришлось применить табельное оружие. В результате слаженных действий правоохранителей автомобиль был заблокирован в районе ул. Грушевского, а злоумышленник — задержан и доставлен в отдел полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия. Задержанный дает показания и будет передан киевским правоохранителям.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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