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Сотрудница банка уличена в присвоении кредитных средств одесситов
11:03 / 17.01.2017
ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе киберполицейские изобличили сотрудницу банка в завладении кредитными средствами граждан, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 января, в отделе коммуникации полиции Одесской области.
По информации отдела, работники Причерноморского Управления киберполиции совместно со Следственным управлением ГУНП в Одесской области изобличили женщину, которая в течение года незаконно присваивала деньги клиентов отделения банка, где она работала.
Установлено, что злоумышленница получала конверты с кредитными карточками и ПИН-кодами клиентов и, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, обналичивала чужие денежные средства. Полученные незаконным путем деньги она использовала на собственные нужды, в основном рассчитываясь за приобретенные товары и полученные услуги.
С целью контроля над состоянием счетов клиентов банка и сокрытия следов преступления, работница банка вводила в специальной банковской программе неправдивую информацию о контактных телефонах для SMS-информирования — вместо телефонов владельцев карточек она указывала номера, которыми сама пользовалась.
«Когда клиент банка обращался в отделение для получения карты, правонарушительница выравнивала баланс карты с помощью денег, снятых аналогичным мошенническим путем с карточек других клиентов», — рассказал начальник Причерноморского управления киберполиции Департамента киберполиции НПУ Юрий Выходец.
Досудебное расследование по данному факту завершено. Женщине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Все собранные материалы с обвинительным актом направлены в суд.
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Сергей Гриневецкий
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