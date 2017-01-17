ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Сотрудница банка уличена в присвоении кредитных средств одесситов
11:03 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе киберполицейские изобличили сотрудницу банка в завладении кредитными средствами граждан, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 января, в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По информации отдела, работники Причерноморского Управления киберполиции совместно со Следственным управлением ГУНП в Одесской области изобличили женщину, которая в течение года незаконно присваивала деньги клиентов отделения банка, где она работала.

Установлено, что злоумышленница получала конверты с кредитными карточками и ПИН-кодами клиентов и, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, обналичивала чужие денежные средства. Полученные незаконным путем деньги она использовала на собственные нужды, в основном рассчитываясь за приобретенные товары и полученные услуги.

С целью контроля над состоянием счетов клиентов банка и сокрытия следов преступления, работница банка вводила в специальной банковской программе неправдивую информацию о контактных телефонах для SMS-информирования — вместо телефонов владельцев карточек она указывала номера, которыми сама пользовалась.

«Когда клиент банка обращался в отделение для получения карты, правонарушительница выравнивала баланс карты с помощью денег, снятых аналогичным мошенническим путем с карточек других клиентов», — рассказал начальник Причерноморского управления киберполиции Департамента киберполиции НПУ Юрий Выходец.

Досудебное расследование по данному факту завершено. Женщине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Все собранные материалы с обвинительным актом направлены в суд.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
16:14 17.01.2017
«Гидроизоляция Потёмкинской лестницы была проведена», — фирма-подрядчик
15:49 17.01.2017
Реставраторам пришлось срубить 8 деревьев, разрушавших корнями Потёмкинскую лестницу
15:41 17.01.2017
Одесские правоохранители со стрельбой задержали преступника, повторившего побег Котовского
15:03 17.01.2017
Потёмкинскую лестницу обещают отреставрировать в срок — к 31 мая
13:35 17.01.2017
Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра объявлено на завтра по Одессе и области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.211