Полиция расследуют обстоятельства конфликта со стрельбой в одесском ночном клубе

09:36 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители расследуют обстоятельства конфликта со стрельбой в ночном развлекательном заведении, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 января, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из ночных развлекательных заведений на территории района произошла стрельба.

По указанному адресу немедленно выехали сотрудники Приморского отдела полиции, установившие, что во время конфликта между тремя посетителями заведения один из них спровоцировал драку и начал стрелять в других.

Стрелявший — 30-летний местный житель — был немедленно задержан и доставлен в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.

Пострадавшие — двое одесситов, 24 и 25 лет, — были госпитализированы. Одному из них диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава, а другому — закрытую черепно-мозговую травму.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.