ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Полиция расследуют обстоятельства конфликта со стрельбой в одесском ночном клубе
09:36 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители расследуют обстоятельства конфликта со стрельбой в ночном развлекательном заведении, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 января, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из ночных развлекательных заведений на территории района произошла стрельба.

По указанному адресу немедленно выехали сотрудники Приморского отдела полиции, установившие, что во время конфликта между тремя посетителями заведения один из них спровоцировал драку и начал стрелять в других.

Стрелявший — 30-летний местный житель — был немедленно задержан и доставлен в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.

Пострадавшие — двое одесситов, 24 и 25 лет, — были госпитализированы. Одному из них диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава, а другому — закрытую черепно-мозговую травму.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
16:14 17.01.2017
«Гидроизоляция Потёмкинской лестницы была проведена», — фирма-подрядчик
15:49 17.01.2017
Реставраторам пришлось срубить 8 деревьев, разрушавших корнями Потёмкинскую лестницу
15:41 17.01.2017
Одесские правоохранители со стрельбой задержали преступника, повторившего побег Котовского
15:03 17.01.2017
Потёмкинскую лестницу обещают отреставрировать в срок — к 31 мая
13:35 17.01.2017
Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра объявлено на завтра по Одессе и области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.215