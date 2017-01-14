|
русская версия | english version
|
|
Передано в суд дело подозреваемого в вербовке людей для совершения терактов в Одессе
13:04 / 14.01.2017
ОДЕССА, 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в вербовке граждан для совершения терактов в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 января, в пресс-службе прокуратуры области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в содействии совершению террористических актов. Этот человек обвиняется по ч. 2 ст. 258-4 УК Украины.
«В ходе специального (заочного) досудебного расследования установлено, что 43-летний подозреваемый в 2014 году вербовал людей для дестабилизации общественно-политической обстановки в Одессе. В частности, он создал радикальную группу для совершения взрывов на территории города. Благодаря оперативным мерам правоохранители предупредили преступную деятельность группы», — сообщили в пресс-службе.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
14:48 14.01.2017
12:29 14.01.2017
12:14 14.01.2017
11:50 14.01.2017
11:33 14.01.2017
«Основные источники поступлений в горбюджет — налог на доходы физлиц, плата за землю и единый налог», — Депфин
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»