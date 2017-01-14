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Передано в суд дело подозреваемого в вербовке людей для совершения терактов в Одессе
13:04 / 14.01.2017

ОДЕССА, 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в вербовке граждан для совершения терактов в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 января, в пресс-службе прокуратуры области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в содействии совершению террористических актов. Этот человек обвиняется по ч. 2 ст. 258-4 УК Украины.

«В ходе специального (заочного) досудебного расследования установлено, что 43-летний подозреваемый в 2014 году вербовал людей для дестабилизации общественно-политической обстановки в Одессе. В частности, он создал радикальную группу для совершения взрывов на территории города. Благодаря оперативным мерам правоохранители предупредили преступную деятельность группы», — сообщили в пресс-службе.

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