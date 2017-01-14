Полиция разыскивает злоумышленников, сбивших вчера вечером бойца спецподразделения

10:44 / 14.01.2017

ОДЕССА, 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция разыскивает злоумышленников, сбивших вчера вечером преследовавшего их бойца спецподразделения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 января, в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По сообщению полиции, в связи с увеличением количества краж имущества граждан из салонов автомобилей, припаркованных возле торговых центров города, сотрудники батальона полиции особого назначения, патрулировавшие Киевский район, проверяли территорию, прилегающую к ТЦ «Эпицентр» на ул. Ак. Вильямса.

В ходе проверки внимание правоохранителей привлекли лица, похожие на разыскиваемых за совершение аналогичных преступлений.

Увидев полицейских, правонарушители сели в автомобиль и пытались скрыться.

Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников.

При попытке 32-летнего бойца спецподразделения полиции подойти к автомобилю разыскиваемых, водитель совершил наезд на полицейского и протянул его 5 метров. В этот момент его напарник, сориентировавшись в ситуации, применил табельное оружие.

Учитывая то, что вокруг находятся другие граждане, и чтобы не подвергать их опасности, полицейский не стал стрелять в злоумышленников, а сделал два предупредительных выстрела в воздух.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона.

Пострадавший полицейский с травмами разной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Сведения о событии внесены в реестр по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.