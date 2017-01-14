|
русская версия | english version
|
|
Полиция разыскивает злоумышленников, сбивших вчера вечером бойца спецподразделения
10:44 / 14.01.2017
ОДЕССА, 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция разыскивает злоумышленников, сбивших вчера вечером преследовавшего их бойца спецподразделения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 января, в отделе коммуникации полиции Одесской области.
По сообщению полиции, в связи с увеличением количества краж имущества граждан из салонов автомобилей, припаркованных возле торговых центров города, сотрудники батальона полиции особого назначения, патрулировавшие Киевский район, проверяли территорию, прилегающую к ТЦ «Эпицентр» на ул. Ак. Вильямса.
В ходе проверки внимание правоохранителей привлекли лица, похожие на разыскиваемых за совершение аналогичных преступлений.
Увидев полицейских, правонарушители сели в автомобиль и пытались скрыться.
Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников.
При попытке 32-летнего бойца спецподразделения полиции подойти к автомобилю разыскиваемых, водитель совершил наезд на полицейского и протянул его 5 метров. В этот момент его напарник, сориентировавшись в ситуации, применил табельное оружие.
Учитывая то, что вокруг находятся другие граждане, и чтобы не подвергать их опасности, полицейский не стал стрелять в злоумышленников, а сделал два предупредительных выстрела в воздух.
В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона.
Пострадавший полицейский с травмами разной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.
Сведения о событии внесены в реестр по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
14:48 14.01.2017
13:04 14.01.2017
12:29 14.01.2017
12:14 14.01.2017
11:50 14.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»