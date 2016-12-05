Сообщение о минировании райсуда на Варненской оказалось ложным

17:29 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступившее сегодня около полудня сообщение о минировании Киевского райсуда Одессы на ул. Варненской оказалось ложным, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

По сообщению отдела, сегодня в 11:55 в полицию поступило сообщение о том, что Киевский районный суд в г. Одессе, который расположен по адресу: Варненская, 3Б, заминирован.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба.

Была проведена эвакуация около 100 работников и посетителей суда.

По состоянию на 14:30 здание суда и прилегающая территория были проверены. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Сейчас сотрудники полиции принимают первоочередные розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию.