|
русская версия | english version
|
|
Сообщение о минировании райсуда на Варненской оказалось ложным
17:29 / 13.01.2017
ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступившее сегодня около полудня сообщение о минировании Киевского райсуда Одессы на ул. Варненской оказалось ложным, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в отделе коммуникации полиции в Одесской области.
По сообщению отдела, сегодня в 11:55 в полицию поступило сообщение о том, что Киевский районный суд в г. Одессе, который расположен по адресу: Варненская, 3Б, заминирован.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба.
Была проведена эвакуация около 100 работников и посетителей суда.
По состоянию на 14:30 здание суда и прилегающая территория были проверены. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.
Сейчас сотрудники полиции принимают первоочередные розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
14:48 14.01.2017
13:04 14.01.2017
12:29 14.01.2017
12:14 14.01.2017
11:50 14.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»