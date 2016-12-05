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Одесское теруправление НАБУ возглавил начальник винницкого отделения полиции
16:34 / 13.01.2017
ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины избран Дмитрий Руденко, ранее возглавлявший отделение полиции в Винницкой области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в пресс-центре НАБУ.
По информации пресс-центра, решение об избрании Д. Руденко руководителем Одесского теруправления НАБУ конкурсная комиссия Бюро приняла 12 января.
Конкурс на должность руководителя Одесского территориального управления начался 1 ноября 2016 г. Участие в нем приняли 47 кандидатов. К этапу собеседования после тестирования на знание законодательства пришли 29 человек.
СПРАВКА: Дмитрий Руденко до избрания на должность в НАБУ возглавлял Хмельницкое отделение полиции Калиновского отдела Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Ранее работал на должностях следователя и возглавлял различные подразделения в управлении Министерства внутренних дел в Винницкой области. Имеет три высших образования: два юридических и одно по специальности «Учет и аудит».
Полномочия Одесского территориального управления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.
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Сергей Гриневецкий
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