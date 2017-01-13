Конфликт водителей со стрельбой на улице Приморской полиция квалифицирует как хулиганство

13:50 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По факту вчерашнего конфликта двух водителей, в результате которого они оба получили ранения из травматического оружия, начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в Приморском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, 12 января по спецлинии «102» от наряда группы быстрого реагирования Управления полиции охраны в Одесской области поступило сообщение о том, что на улице Приморской двое неустановленных водителей начали драку.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

Установлено, что водителями оказались двое одесситов в возрасте 35 и 65 лет. Во время конфликта, возникшего в результате нарушения правил дорожного движения, мужчины начали потасовку, а в дальнейшем открыли стрельбу из травматического оружия.

На место происшествия полицейские вызвали карету скорой помощи, участникам конфликта была оказана медицинская помощь. Одному из пострадавших диагностировали ранение в области колена и бедра, а второму — гематому затылочной области и ранение левой стопы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, участниками конфликта стали экс-работник прокуратуры и участник АТО.