Полиция проверяет информацию о минировании Киевского райсуда в Одессе

12:27 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 13 января, в полицию поступило очередное сообщение о том, что заминирован Киевский районный суд на ул. Варненская, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

По информации отдела, сегодня, в 11:55 в полицию поступило сообщение о том, что Киевский районный суд в Одессе, который расположен по адресу: ул. Варненская, 3Б, заминирован.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба.

Здание суда и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.