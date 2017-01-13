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Полиция проверяет информацию о минировании Киевского райсуда в Одессе
12:27 / 13.01.2017
ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 13 января, в полицию поступило очередное сообщение о том, что заминирован Киевский районный суд на ул. Варненская, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в отделе коммуникации полиции в Одесской области.
По информации отдела, сегодня, в 11:55 в полицию поступило сообщение о том, что Киевский районный суд в Одессе, который расположен по адресу: ул. Варненская, 3Б, заминирован.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба.
Здание суда и прилегающая территория проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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