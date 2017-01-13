СБУ пресекла деятельность нелегального цеха по изготовлению алкоголя в Одесской области

09:42 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одесской деятельность мощного подпольного производства по изготовлению нелегального алкоголя, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, правоохранители обнаружили нелегальный цех в помещении одного из промышленных предприятий Одессы.

Во время обысков на нелегальном производстве сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой изъяли более 74 тонн спирта стоимостью более 2 миллионов гривен и расфасованные алкогольные напитки на сумму более 1,5 миллиона гривен.

У злоумышленников также изъяты поддельные акцизные марки, которые когда-то были выпущены государственной фискальной службой Донецкой области.

В рамках досудебного следствия проверяются возможные факты отравления граждан в результате употребления этой продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.