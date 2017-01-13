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Полиция задержала жительницу Запорожья, сбывавшую в Одессе «тяжелый» наркотик
09:23 / 13.01.2017
ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники Управления противодействия наркопреступности задержали жительницу г. Запорожье, сбывавшую на территории Одессы особо опасное наркотическое средство метадон, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, работники Управления противодействия наркопреступности на территории Малиновского района задержали 39-летнюю жительницу Запорожья, сбывавшую на территории Одессы метадон.
Во время личного досмотра правонарушительницы у нее обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета, два мобильных телефона и блокнот с заметками о местах сделанных «закладок». После этого по месту временного проживания женщины полицейские провели санкционированный обыск, в результате чего обнаружили и изъяли еще 139 свертков с наркотическим веществом.
По словам женщины, в пакетиках находится метадон, полученный ею в одном из почтовых отделений из г. Запорожье с целью сбыта.
Изъятое наркотическое средство направлено в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Сергей Гриневецкий
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