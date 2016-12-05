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Правоохранители Одесской области пресекли незаконный экспорт древесины в Румынию
14:46 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Одесской области пресекли незаконный вывоз крупной партии «деловой» древесины с территории Украины в Румынию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в отделе по связям со СМИ Администрации Госпогранслужбы Украины.

По сообщению отдела, сотрудники оперативных подразделений Южного регионального управления ГПСУ совместно с представителями Управления защиты экономики Нацполиции, прокуратуры, СБУ и Раздельнянского лесничества в Одесской области провели ряд мероприятий по противодействию незаконному вывозу древесины с территории Украины.

На днях в международный пункт пропуска «Кучурган-железнодорожный» на выезд из Украины прибыли 29 железнодорожных вагонов с грузом древесины, следовавшим в Румынию. Грузоотправителем значились фирмы, зарегистрированные в Киеве и Киевской области.

С целью установления законности вывоза указанного груза с территории Украины, правоохранители осуществили осмотр древесины и провели изучение товаросопроводительных документов. В результате принятых мер было установлено, что в документах на груз содержалась ложная информация, в частности груз обозначен «древесина топливная», тогда как на самом деле часть древесины была «деловой», которая запрещена к вывозу.

Кроме этого, выяснилось, что общее количество грузовых вагонов сформированного железнодорожного состава должно было быть 56, из них 29 прибыли в пункт пропуска «Кучурган-железнодорожный», а остальные находились на разных железнодорожных станциях Одесской области.

«Согласно ст. 2-1 Закона Украины «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов , вывоз указанной лесопродукции за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта запрещен», — сообщил начальник Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Национальной полиции Украины Алексей Семенцов.

По его информации, в результате проведенной спецоперации изъято 3 тыс. 696 кубических метров лесопродукции на общую сумму более 2,8 миллиона гривен.

Правоохранители продолжают проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств выявленного правонарушения.

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