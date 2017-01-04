Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек в новогоднюю ночь

13:59 / 04.01.2017

ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В одесской области полицейские задержали мужчину, обоснованно подозреваемого в совершении двойного убийства в селе Прилиманское в новогоднюю ночь, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 января, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в первые минуты нового года в полицию поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское Овидиопольского района были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти — рублеными ранами головы и туловища.

Сведения о событии были сразу внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), было начато уголовное производство.

Всю ночь в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные мероприятия. На месте преступления был развернут оперативный штаб полиции. В считанные часы полицейские установили личности погибших и в течение еще нескольких часов — личность их убийцы. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин соседнего государства.

Для задержания рецидивиста были привлечены все силы и средства одесского гарнизона полиции. Среди населения были распространены фото и видеозаписи с изображением подозреваемого.

В результате трехдневной работы сотрудников Управления уголовного розыска ГУНП и оперативников Овидиопольского отдела полиции местонахождение злоумышленника было установлено, после чего он был задержан.

В ходе допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя.

Досудебное расследование продолжается.