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Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек в новогоднюю ночь
13:59 / 04.01.2017
ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В одесской области полицейские задержали мужчину, обоснованно подозреваемого в совершении двойного убийства в селе Прилиманское в новогоднюю ночь, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 января, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в первые минуты нового года в полицию поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское Овидиопольского района были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти — рублеными ранами головы и туловища.
Сведения о событии были сразу внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), было начато уголовное производство.
Всю ночь в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные мероприятия. На месте преступления был развернут оперативный штаб полиции. В считанные часы полицейские установили личности погибших и в течение еще нескольких часов — личность их убийцы. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин соседнего государства.
Для задержания рецидивиста были привлечены все силы и средства одесского гарнизона полиции. Среди населения были распространены фото и видеозаписи с изображением подозреваемого.
В результате трехдневной работы сотрудников Управления уголовного розыска ГУНП и оперативников Овидиопольского отдела полиции местонахождение злоумышленника было установлено, после чего он был задержан.
В ходе допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя.
Досудебное расследование продолжается.
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Сергей Гриневецкий
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