ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек в новогоднюю ночь
13:59 / 04.01.2017

ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В одесской области полицейские задержали мужчину, обоснованно подозреваемого в совершении двойного убийства в селе Прилиманское в новогоднюю ночь, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 января, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в первые минуты нового года в полицию поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское Овидиопольского района были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти — рублеными ранами головы и туловища.

Сведения о событии были сразу внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), было начато уголовное производство.

Всю ночь в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные мероприятия. На месте преступления был развернут оперативный штаб полиции. В считанные часы полицейские установили личности погибших и в течение еще нескольких часов — личность их убийцы. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин соседнего государства.

Для задержания рецидивиста были привлечены все силы и средства одесского гарнизона полиции. Среди населения были распространены фото и видеозаписи с изображением подозреваемого.

В результате трехдневной работы сотрудников Управления уголовного розыска ГУНП и оперативников Овидиопольского отдела полиции местонахождение злоумышленника было установлено, после чего он был задержан.

В ходе допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя.

Досудебное расследование продолжается.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
16:28 04.01.2017
Въезд большегрузного транспорта на территорию Одессы с 6 января будет ограничен
16:04 04.01.2017
«Все службы Одессы приведены в готовность №1», — Орловский
15:40 04.01.2017
Первый вице-мэр выступил с обращением к одесситам в связи с ожидаемым ухудшением погоды
14:41 04.01.2017
«Морские порты Украины в 2016 году переработали 132 миллиона тонн грузов», — АМПУ
14:08 04.01.2017
Ледовая кампания объявлена в Херсонском порту


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.211