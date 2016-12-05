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Прокуратура передала в суд дело двух патрульных-взяточников
14:18 / 03.01.2017
ОДЕССА, 03 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников патрульной полиции по подозрению в вымогательстве и получении взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По сообщению пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух бывших сотрудников патрульной полиции по подозрению в вымогательстве и получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Обвинительный акт направлен в Малиновский районный суд для рассмотрения по существу.
В пресс-службе напомнили, что в июне прошлого года патрульные полицейские остановили автомобиль и, установив нарушения в действиях водителя, вместо составления административного протокола потребовали и получили 7 тыс. грн. за непривлечение нарушителя к ответственности.
Кроме того, в декабре 2016 года прокуратура добилась в суде реального наказания в виде 5 лет лишения свободы двум бывшим правоохранителям. В ходе следствия установлено, что в 2014 году сотрудники УБОП вместе с руководителем управления пенсионного фонда требовали и получили от подчиненного работника фонда 5 тыс. долл. США за сохранение за ним его должности.
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Сергей Гриневецкий
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