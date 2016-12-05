ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




Прокуратура передала в суд дело двух патрульных-взяточников
14:18 / 03.01.2017

ОДЕССА, 03 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников патрульной полиции по подозрению в вымогательстве и получении взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 января, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По сообщению пресс-службы, следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух бывших сотрудников патрульной полиции по подозрению в вымогательстве и получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в Малиновский районный суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе напомнили, что в июне прошлого года патрульные полицейские остановили автомобиль и, установив нарушения в действиях водителя, вместо составления административного протокола потребовали и получили 7 тыс. грн. за непривлечение нарушителя к ответственности.

Кроме того, в декабре 2016 года прокуратура добилась в суде реального наказания в виде 5 лет лишения свободы двум бывшим правоохранителям. В ходе следствия установлено, что в 2014 году сотрудники УБОП вместе с руководителем управления пенсионного фонда требовали и получили от подчиненного работника фонда 5 тыс. долл. США за сохранение за ним его должности.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
16:28 04.01.2017
Въезд большегрузного транспорта на территорию Одессы с 6 января будет ограничен
16:04 04.01.2017
«Все службы Одессы приведены в готовность №1», — Орловский
15:40 04.01.2017
Первый вице-мэр выступил с обращением к одесситам в связи с ожидаемым ухудшением погоды
14:41 04.01.2017
«Морские порты Украины в 2016 году переработали 132 миллиона тонн грузов», — АМПУ
14:08 04.01.2017
Ледовая кампания объявлена в Херсонском порту


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.249