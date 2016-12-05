Полиция задержала мужчину, стрелявшего в охранника арт-кафе на Греческой

12:02 / 03.01.2017

ОДЕССА, 03 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция задержала мужчину, который стрелял из травматического пистолета в охранника арт-кафе на ул. Греческой, 32, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 января, в отделе коммуникации полиции Одесской области.

По сообщению отдела, вчера, 2 января, около 23:30, в арт-кафе «Шкаф» на ул. Греческой, 32, произошел конфликт между охраной заведения и одним из посетителей, который пытался пройти в заведение.

Молодой человек, которого охранник отказался пропустить в кафе, выстрелил ему в лоб из травматического пистолета.

Стрелявший, 36-летний одессит, ранее попадал в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий. Он был по горячим следам задержан и доставлен в Приморский отдел полиции.

Пострадавший госпитализирован.

С места происшествия изъята гильза, ведется досудебное расследование.