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Задержан особо опасный преступник, совершивший двойное убийство в Одесской области
15:07 / 30.12.2016
ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спецоперация по задержанию злоумышленника, совершившего двойное убийство в Овидиополе, завершена — преступник задержан, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
В отделе напомнили, что 29 декабря по спецлинии «102» поступило сообщение о возгорании одного из домов в Овидиополе. Во время проверки указанной информации в доме были обнаружены обезглавленные обгоревшие трупы женщины и 2-летнего ребенка. Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Личность преступника полицейские установили сразу же. Им оказался 31-летний житель Овидиополя.
В действие был введен оперативный план «Сирена». В поисках подозреваемого был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции, а также привлеченные силы Нацгвардии. В результате злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.
Во время задержания человеческих жертв не допущено. Сейчас продолжаются следственные действия.
Устанавливаются мотивы совершения преступлений.
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Сергей Гриневецкий
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