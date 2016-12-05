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Задержан особо опасный преступник, совершивший двойное убийство в Одесской области
15:07 / 30.12.2016

ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Спецоперация по задержанию злоумышленника, совершившего двойное убийство в Овидиополе, завершена — преступник задержан, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что 29 декабря по спецлинии «102» поступило сообщение о возгорании одного из домов в Овидиополе. Во время проверки указанной информации в доме были обнаружены обезглавленные обгоревшие трупы женщины и 2-летнего ребенка. Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Личность преступника полицейские установили сразу же. Им оказался 31-летний житель Овидиополя.

В действие был введен оперативный план «Сирена». В поисках подозреваемого был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции, а также привлеченные силы Нацгвардии. В результате злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.

Во время задержания человеческих жертв не допущено. Сейчас продолжаются следственные действия.

Устанавливаются мотивы совершения преступлений.

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