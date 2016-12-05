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Полиция перекрыла движение транзитного транспорта по трассе в районе села Петродолинское из-за вспышки АЧС
14:48 / 30.12.2016
ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи со вспышкой африканской чумы свиней в с. Петродолинское Овидиопольского района, с 30 декабря запрещено движение транзитных транспортных средств по автодороге Т 16-20, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 декабря, в отделе обеспечения безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в соответствии с протоколом комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА, в связи со вспышкой африканской чумы свиней в с. Петродолинское, с 30 декабря запрещено движение транзитных транспортных средств по автодороге Т 16-20 «М-15 — Доброалександровка — Великодолинское — М-27».
Главное управление Нацполиции в Одесской области обращает внимание водителей, что движение транспортных средств осуществляется по автомобильным дорогам государственного значения М-15 «Одесса — Рени», Р-70 «Одесса — Б.-Днестровский – Монаши — М-15», Т-25 «КПП» Кучурган» — Беляевка – Маяки — Овидиополь».
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Сергей Гриневецкий
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