В ОНУ опровергают информацию о задержании заместителя декана

14:00 / 30.12.2016

ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пресс-службе Одесского национального университета им. И. И. Мечникова заявили, что сообщения ряда СМИ о задержании заместителя декана ОНУ за получение взятки не соответствуют действительности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 декабря, в пресс-службе университета, комментируя сообщения, распространённые рядом электронных ресурсов, об имевшем место задержании в ОНУ им. И. И. Мечникова одного из сотрудников вуза.

В официальном заявлении пресс-службы ОНУ отмечается: «в настоящий момент никаких документальных подтверждений, официальных сообщений руководству университета о проводимых в вузе оперативных действиях, характере правонарушения и задержании преподавателя от следственных органов не поступало.

Упоминания в медиа о «задержании заместителя декана 29.12.16» не соответствуют действительности».

Ранее в Нацполиции Украины сообщили о задержании при получении взятки замдекана одного из одесских вузов, однако название учебного заведения не уточнялось.