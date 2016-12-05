«Мужчина, совершивший двойное убийство, планировал на автомобиле врезаться в толпу людей», — ГУНП

11:26 / 30.12.2016

ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По информации Нацполиции Одесской области, преступник, совершивший жестокое убийство женщины и ребёнка в Овидиополе, планировал на автомобиле врезаться в толпу людей в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, вчера на спецлинию «102» поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат дома был обнаружен обгоревший женский труп, в другой — тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами. Погибшими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается 31-летний житель пгт. Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле «МАН» белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН).

Был введен в действие оперативный план «Сирена». На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции.

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было въехать автомобилем в большую толпу людей в Одессе. Воплощая запланированное, он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился.

Чтобы не допустить кровопролития, полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения в сторону от областного центра. Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле и на некоторое время оторвался от преследования. После того, как его грузовик застрял на вспаханной земле, он покинул его и побежал полем.

В настоящее время территория, где был замечен злоумышленник, оцеплена. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются.

Полиция обращается к гражданам с призывом быть бдительными и не пытаться самостоятельно задержать опасного злоумышленника. Тех, кому известно что-либо о местонахождении преступника, просят немедленно сообщать в полицию по телефонам «102» или 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области).