Полиция задержала на взятке заместителя декана одесского вуза

16:08 / 29.12.2016

ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе оперативники Управления защиты экономики и следователи полиции области задержали заместителя декана одного из вузов, которая занималась поборами со студентов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 декабря, в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

По информации департамента, оперативники Управления защиты экономики и следователи полиции Одесской области задержали заместителя декана одного из институтов, которая занималась поборами со студентов. Неправомерную выгоду от студентов женщина требовала за успешную сдачу экзаменов во время сессии.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, полицейские задокументировали факты получения педагогом взяток на общую сумму более 20 тысяч гривен.

Работники УЗЭ и следственного управления задержали заместителя декана 28 декабря, во время получения от студента неправомерной выгоды.

На месте полицейские изъяли 1,5 тысячи гривен, полученных за успешную сдачу экзаменов.

За такие действия должностному лицу грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.