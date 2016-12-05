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Количество преступлений против нацбезопасности страны на Одесчине за год снизилось на 70%
15:54 / 29.12.2016
ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2016 году в одесской области на 70% снизилось количество преступлений против национальной безопасности страны, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Как отметили в пресс-службе, «Правоохранительные органы Одесской области принимают действенные меры по противодействию проявлениям сепаратизма и террористическим угрозам в регионе. Так, благодаря совместной работе правоохранителей, в 2016 году почти на 70% снизилось количество преступлений против основ национальной безопасности».
Прокуратура Одесской области в 2016 году поддерживала обвинение в уголовных процессах, по результатам рассмотрения которых к лишению свободы осуждено 22 лица. Указанные лица признаны судом виновными в таких преступлениях, как содействие деятельности террористических организаций, преступные сговоры для свержения конституционного строя Украины, совершение действий с целью изменения границ территории нашего государства, изготовление взрывных устройств для совершения терактов и их сбыт.
На данный момент продолжается судебное разбирательство в 44 уголовных процессах.
В частности, рассматривается в суде обвинительный акт в отношении группы лиц, подозреваемых в подготовке и совершении 12 взрывов в Одессе.
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Сергей Гриневецкий
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