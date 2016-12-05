Облпрокуратура призывает граждан соблюдать порядок и не поддаваться на провокации во время праздников

15:31 / 29.12.2016

ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области призывает граждан соблюдать порядок и не поддаваться на возможные провокации во время новогодне-рождественских праздников, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В обращении, обнародованном сегодня, 29 декабря, пресс-службой облпрокуратуры, в частности, говорится: «Сейчас актуальным является принятие совместных согласованных мер для поддержания стабильной ситуации в регионе, обеспечения законности и правопорядка с целью недопущения массовых беспорядков и эскалации насилия.

В связи с этим, прокуратура обращается к жителям Одессы и региона с просьбой не поддаваться на возможные провокационные призывы, воздержаться от участия в несанкционированных массовых мероприятиях, не нарушать требования Закона и сохранять спокойствие и правопорядок».

В пресс-службе добавили, что вопросам обеспечения охраны общественного порядка, недопущения террористических и экстремистских проявлений во время Новогодних и Рождественских праздников было посвящено совместное расширенное совещание руководителей правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, которое прошло под председательством прокурора области Олега Жученко.