Таможенники задержали в аэропорту гражданина, который пытался незаконно вывезти 42 тысячи долларов

10:22 / 29.12.2016

ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская таможня ГФС пресекла попытку незаконного перемещения гражданином через госграницу 42 тыс. долларов США, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, гражданин Украины, который вылетал из Одессы самолетом в Стамбул, пытался незаконно переместить 42 тыс. 400 долларов США.

Для прохождения таможенного контроля он избрал так называемый «зеленый коридор», декларируя действиями отсутствие у него товаров, которые подлежат обязательному письменному декларированию.

После пересечения белой линии, которая означает конец «зеленого коридора», на вопрос таможенника относительно наличия валюты гражданин предъявил 1,5 тысячи долларов США.

Однако во время осмотра ручной клади было установлено, что общая сумма перемещаемой им валюты составляет 52 тыс. 900 долларов США, то есть на 42 тыс. 400 долларов превышает установленное законодательством Украины ограничение в эквиваленте 10 тыс. евро (излишек нуждается в письменном декларировании).

По факту незаконного перемещения валюты составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Излишек валюты изъят. Дело передано в суд.