Правоохранители задержали одного из грабителей банка в Сергеевке

09:55 / 29.12.2016

ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители задержали одного из мужчин, совершивших ограбление банка в Сергеевке Белгород-Днестровского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 декабря, в Белгород-Днестровском отделе полиции.

По информации отдела, около 18:10 в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что трое неизвестных мужчин проникли в помещение банка в поселке Сергеевка и, угрожая кассиру пистолетом, завладели деньгами в сумме 99 тыс. 852 гривен, 5 тыс. российских рублей, 200 долларов США и 85 евро, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, установившая обстоятельства произошедшего, и начала работу. Потерпевшая назвала приметы преступников, ориентировки были направлены во все территориальные подразделения полиции.

С целью установления свидетелей происшествия и лиц, совершивших указанное уголовное правонарушение, правоохранители провели подворовые обходы и опросили соседей, проживающих неподалеку от места совершения преступления.

Неподалеку от места совершения преступления был обнаружен автомобиль «Kia Ciara» с механическими повреждениями, на котором передвигались злоумышленники.

Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и Государственной пограничной службы Украины, в одном из пунктов пропуска в Болградском районе был задержан один из подозреваемых — 23 летний гражданин соседнего государства. Местонахождение двух других устанавливается. Ведется следствие.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству за совершенное уголовное правонарушение предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.