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Одесситов, пострадавших от краж и грабежей, призывают обращаться в полицию без промедления
16:05 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник пресс-службы Управления патрульной полиции в г. Одессе Алла Марченко призвала одесситов без задержек сообщать в полицию о совершенных правонарушениях, жертвами или свидетелями которых они стали, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

С такой просьбой она выступила сегодня, 28 декабря, на пресс-конференции, посвященной работе полиции в новогодние дни.

По словам А. Марченко, зачастую жертвы краж и грабежей не заявляют в полицию сразу, а по разным причинам сообщают о случившемся только через несколько часов, теряя драгоценное время. Руководитель пресс-службы призвала граждан без задержек сообщать о преступлениях по номеру «102», потому что шанс раскрытия по «горячим следам» составляет 95%.

Начальник Управления патрульной полиции в г. Одессе Михаил Билецкий добавил, что во время задержаний правонарушителей в Одессе отмечено большего всего в Украине случаев сопротивления — более 350.

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