Одесская полиция во время праздников будет работать в усиленном режиме

15:03 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Патрульная полиция Одессы будет работать в усиленном режиме во время новогодних и рождественских праздников, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 28 декабря, в ходе пресс-конференции сообщила начальник пресс-службы Управления патрульной полиции в г. Одессе Алла Марченко.

Она отметила, что патрульная полиция во время праздников будет работать без выходных и в усиленном режиме. Ведь, по статистике, в период новогодних праздников увеличивается количество вызовов по вопросу насилия в семье, часто — по отношению к детям, правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

А. Марченко призвала всех родителей во время празднования Нового года думать, в первую очередь, о детях.

Начальник Управления патрульной полиции в г. Одессе Михаил Билецкий, в свою очередь, добавил, что в период праздников на улицах Одессы будут курсировать около 45 экипажей, а в районе «Привоза», возле городской ёлки и на Думской площади будут помещены дополнительные патрули.