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Передано в суд дело экс-руководителя института НААНУ по обвинению в получении полумиллионной взятки
13:39 / 28.12.2016
ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Института сельского хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины, подозреваемого в получении полумиллиона гривен взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Как сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Института сельского хозяйства НААНУ, подозреваемого в получении полумиллиона гривен взятки. Обвинительный акт пока назначен к рассмотрению по существу в Овидиопольском районном суде.
В пресс-службе напомнили, что в августе этого года сотрудники областной прокуратуры совместно с работниками УСБУ в области разоблачили чиновника учреждения во время получения 500 тыс. грн. взятки. Директор требовал и получил неправомерную выгоду от руководителя структурного подразделения этого института за избежание проверки предприятия и сохранение его в должности.
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Сергей Гриневецкий
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