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Передано в суд дело лощиновского насильника
12:47 / 28.12.2016
ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в изнасиловании и умышленном убийстве малолетнего ребенка в с. Лощиновка Измаильского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области 28 декабря направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании и умышленном убийстве малолетнего ребенка в с. Лощиновка.
Досудебное расследование в уголовном производстве по п. 2, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 УК Украины осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области.
В ходе следствия назначено и проведено около 10 судебных экспертиз, в том числе в других областях.
Подозреваемому в совершении преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Обвинительный акт направлено в Измаильский горрайонный суд для рассмотрения по существу.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», сотрудники полиции по «горячим следам» раскрыли убийство 9-летней девочки, которое произошло 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района. В совершении данного преступления обоснованно подозревается представитель ромской национальности.
Жители села из-за трагедии устроили массовые беспорядки против местных ромов. Для обеспечения порядка пришлось привлечь дополнительные силы правоохранителей.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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