Передано в суд дело лощиновского насильника

12:47 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в изнасиловании и умышленном убийстве малолетнего ребенка в с. Лощиновка Измаильского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Одесской области 28 декабря направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании и умышленном убийстве малолетнего ребенка в с. Лощиновка.

Досудебное расследование в уголовном производстве по п. 2, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 УК Украины осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области.

В ходе следствия назначено и проведено около 10 судебных экспертиз, в том числе в других областях.

Подозреваемому в совершении преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт направлено в Измаильский горрайонный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», сотрудники полиции по «горячим следам» раскрыли убийство 9-летней девочки, которое произошло 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района. В совершении данного преступления обоснованно подозревается представитель ромской национальности.

Жители села из-за трагедии устроили массовые беспорядки против местных ромов. Для обеспечения порядка пришлось привлечь дополнительные силы правоохранителей.